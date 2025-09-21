به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرعامل جمعیت هلال‌ احمر آذربایجان‌ غربی از واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در محور بوکان به میاندوآب خبر داد که منجر به فوت یک نفر شد.

حمید محبوبی اعلام کرد: ساعت ۹:۳۱ صبح امروز، گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی این خودرو دریافت شد. بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات هلال‌احمر شهرستان بوکان به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه یک کشته بر جای گذاشت که پس از انجام عملیات رهاسازی، جسد فرد فوت شده به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد.