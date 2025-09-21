پخش زنده
سالانه حدود هزار و ۵۰۰ تن عسل طبیعی و سایر فرآوردههای زنبور عسل در قیروکارزین تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین گفت: با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی در این شهرستان، وجود مراتع مناسب با تنوع گیاهی، زمینه حضور زنبورداران بومی و مهاجر را فراهم کرده و بیش از ۱۳۰ هزار کلنی زنبور عسل استقرار یافته است.
محمد حیدری با بیان اینکه این شهرستان یکی از قطبهای مهم تولید عسل در استان فارس به شمار میرود افزود: سالانه حدود هزار و ۵۰۰ تن عسل طبیعی و سایر
فرآوردههای زنبور عسل نظیر ژل رویال، موم، گرده گل و بره موم در قیروکارزین تولید میشود.
وی بیان کرد: تنوع گیاهان دارویی در مراتع و باغهای این شهرستان از جمله کنار، آویشن و سایر گونههای بومی، کیفیت عسل تولیدی را ارتقا داده و موجب استقبال گسترده مصرفکنندگان از این محصول شده است.
مدیر جهاد کشاورزی قیروکارزین گفت: فعالیت زنبورداران علاوه بر تولید فرآوردههای سالم، نقش بسزایی در گرده افشانی گیاهان و افزایش تولید محصولات باغی و زراعی دارد.
شهرستان قیروکارزین در جنوب فارس و در فاصله ۲۱۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.