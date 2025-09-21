پخش زنده
طرح آبرسانی سیار به باغهای خانمیرزا با توزیع بیش از ۳ میلیون لیتر آب پایان یافت.
مدیر جهاد کشاورزی خانمیرزا گفت: طرح آبرسانی سیار به باغها با هدف مقابله با خشکسالی و تامین آب مورد نیاز باغهای این منطقه، با توزیع بیش از ۳ میلیون و ۳۴۰ هزار لیتر آب به پایان رسید.
محمد سعید فرامرزی گفت:با تداوم خشکسالی و کمبود منابع آبی، برای اولین بار طرح آبرسانی سیار به باغات در این شهرستان اجرا شد و بیش از ۳۳۴ سرویس تانکر (هر تانکر ۱۰۰۰۰ لیتری) آب بین باغهای دچار تنش خشکسالی توزیع شد.
در این طرح، ۸۰ درصد هزینه توسط سازمان جهاد کشاورزی و ۲۰ درصد توسط کشاورزان پرداخت شد. اجرای این طرح نقش مهمی در حفظ باغات و کاهش خسارات ناشی از خشکسالی در شهرستان خانمیرزا داشته است.