به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، رزمندگان استان سمنان طی هشت سال دفاع مقدس در ۵۵ عملیات شامل ۲۴ عملیات توسط سپاه و بسیج، ۱۱ عملیات توسط لشکر ۵۸ تکاور ذوالفقار ارتش و ۲۰ عملیات توسط جهادسازندگی، شرکت و نقش فعال و اثرگذاری را ایفا کردند.

محمدجواد کولیوند استاندار سمنان با دعوت از مردم برای شرکت در این کنگره که تا ششم مهر ماه در مصلای نماز جمعه سمنان برپاست گفت : فضاسازی محلات، مساجد و پایگاه‌های بسیج، نصب تصاویر شهدا، اجرای گروه‌های سرود با موضوع دفاع مقدس و ایستادگی، برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری، اکران فیلم‌های مرتبط، برپایی ایستگاه‌های فرهنگی و نمایشگاه تجهیزات نظامی، اجرای نمایش رزمی «وعده صادق»، شهربازی کودکان و نوجوانان و ده‌ها برنامه دیگر از جمله بخش‌های این کنگره خواهد بود.

سردار منصور شوقانی فرمانده سپاه قائم استان سمنان نیز گفت : در شب نخست، اجلاسیه ۴۵۸ شهید شهرستان سمنان با حضور پیشکسوتان جهاد و شهادت برپا خواهد شد.

شب دوم با عنوان «روایت نسل ظهور» ویژه کودکان و نوجوانان آینده‌ساز ایران است. در شب سوم با عنوان «روایت دلبری» مراسم تکریم خانواده شهدا و جشن ازدواج ۱۱۰ زوج جوان برگزار می‌شود.

شب چهارم و پنجم با عنوان «روایت هنر و حماسه» به اجرای «سمفونی ایستادگی» اختصاص دارد و در شب ششم با عنوان «روایت فتح»، اجتماع بزرگ رزمندگان و ایثارگران استان برگزار خواهد شد.

جمعیت استان سمنان در سال ۱۳۵۵ حدود ۲۸۹ هزار و ۴۶۰ نفر و کمتر از یک درصد از جمعیت کشور بود که با توجه به جمعیت آن زمان استان، تقدیم سه هزار شهید بیانگر این مدعاست که مردم این خطه تمام‌قد برای دفاع از انقلاب در صحنه حضور داشتند.