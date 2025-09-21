مدیر عامل بانک مسکن کشور : آخرین مبلغ تصویب شده تسهیلات مسکن ۶۵۰ میلیون تومان است که در صورت تصویب افزایش آن، بانک مسکن آمادگی پرداخت این مبالغ را دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیر عامل بانک مسکن کشور در حاشیه بازدید از طرح‌های در حال ساخت نهضت ملی مسکن سمنان در خصوص پرداخت تسهیلات به زوج‌های جوان هم از پرداخت تسهیلات ۵۰۰میلیونی به هر یک از زوجین در پایتخت و ۴۰۰ میلیونی در مراکز استان‌ها خبر داد و گفت : این تسهیلات به افراد درجه یک خانواده‌های بدون مسکن نیز پرداخت می‌شود.

علی خورسندیان گفت: ۳۸۴ هزار قرار داد با تامین مالی ۱۸۰ همت، برای تامین مالی پروژه‌های مسکن ملی منعقد شده است.

بازدید از واحد‌های در حال ساخت نهضت ملی مسکن سمنان و خانه‌های ویلایی جایگزین واحد‌های ما ایمن مسکن مهر سمنان برنامه سفر مدیر عامل بانک مسکن کشور به سمنان بود.

۹۶۸ واحد مسکن ملی سمنان ۷۰ درصد پیشرفت و ۳۳۶ واحد جایگزین واحد‌های نا ایمن مسکن مهر ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی ساخت داشته است.