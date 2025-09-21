پخش زنده
امروز: -
معاون سرمایهگذاری ساتبا با اشاره به افزایش هدفگذاری ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر از ۱۲ هزار مگاوات به ۳۰ هزار مگاوات در برنامه هفتم توسعه، از رشد ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر کشور به حدود ۳ گیگاوات و پیشبینی افزایش آن تا ۷ گیگاوات تا پایان سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جعفر محمدنژاد سیگارودی، جایگاه انرژیهای تجدیدپذیر در برنامه هفتم توسعه را تشریح و اظهار کرد: براساس برنامه هفتم، وزارت نیرو موظف به ایجاد ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید تجدیدپذیر شده است؛ با این حال، دولت با تأکید رئیسجمهور این عدد را به ۳۰ هزار مگاوات افزایش داده است؛ ممکن است برخی کارشناسان درباره عملی بودن این هدف تردید داشته باشند، زیرا پیش از آغاز برنامه هفتم، کل ظرفیت انرژی تجدیدپذیر کشور حدود ۱۲۰۰ تا ۳۰۰۰ مگاوات بوده است.
وی با اشاره به روند جهانی توسعه تجدیدپذیرها افزود: از حدود یک دهه گذشته، روش تأمین انرژی در دنیا تغییر محسوسی کرده و سهم انرژیهای تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی در سبد برق کشورها روزبهروز بیشتر شده است؛ در سال ۲۰۲۴، سهم تجدیدپذیرها در برق جهانی حدود ۳۰ درصد بود و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۲۸ به ۴۵ درصد برسد.
محمدنژاد سیگارودی با بیان اینکه ظرفیت تجدیدپذیر کشور از ۱.۵ گیگاوات به نزدیک به ۳ گیگاوات رسیده است، گفت: با برنامهریزیهای انجامشده پیشبینی میکنیم این رقم تا پایان سال به ۷ گیگاوات افزایش یابد. این موضوع اهمیت ویژهای دارد، زیرا در برنامه هفتم توسعه، هدفگذاری شده است که ظرفیت تجدیدپذیر به ۳۰ هزار مگاوات برسد و ما مدلهایی طراحی کردهایم که امکان مشارکت گسترده صنایع و متقاضیان را فراهم میکند.
وی کاهش ناترازی برق را از اهداف اصلی توسعه تجدیدپذیرها دانست و گفت: در کوتاهمدت، بهترین راهکار استفاده از نیروگاههای خورشیدی و بادی است و با سرعت فعلی پیشرفت، تا پایان برنامه هفتم حتماً بیش از ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید اجرایی خواهد شد.
محمدنژاد سیگارودی همچنین با اشاره به راهاندازی پویش هفتگی ایران آباد افزود: هر هفته حدود ۱۰۰ مگاوات نیروگاه جدید به شبکه اضافه میشود و ظرفیت موجود به ۲۲۱۶ مگاوات رسیده است؛ پیشبینی میکنیم این عدد تا پایان سال به ۷ گیگاوات برسد و بخش قابل توجهی از ناترازی برق جبران شود.
معاون سرمایهگذاری ساتبا تأکید کرد: حتی با توسعه تجدیدپذیرها نمیتوانیم تمام ناترازیها را برطرف کنیم؛ بنابراین لازم است فرهنگ مصرف صحیح در بخشهای صنعتی، کشاورزی، اداری و تجاری تقویت شود.
وی بر ضرورت مدیریت هوشمند سبد انرژی تاکید و اظهار کرد: با ظرفیت ۱۱ هزار مگاواتی برقآبی و بیش از ۸۰ هزار مگاوات نیروگاههای فسیلی، نیازمند مدیریت هوشمند منابع هستیم تا در زمان دسترسی به خورشید و باد از آنها استفاده کنیم و در سایر ساعات برق از منابع دیگر تأمین شود؛ این موضوع تضمین میکند که سرمایهگذاران و مردم از بازگشت سرمایه مطمئن باشند.
محمدنژاد سیگارودی درباره دغدغه سرمایهگذاران در تضمین خرید برق توضیح داد: از سال ۱۴۰۲ تابلوی سبز بورس انرژی راهاندازی شد که در نتیجه این امر، دولت در تعیین نرخ ورود نمیکند و این موضوع باعث کاهش نگرانی سرمایهگذاران شد؛ برای مثال، در حالی که قیمت خرید برق در مدل ماده ۶۱ حدود ۲۷۰۰ تومان است، هفته گذشته در تابلوی برق سبز بیش از ۷۰۰۰ تومان عرضه شد. این امر نشان میدهد با ایجاد زیرساخت مناسب، بازگشت سرمایه در کوتاهمدت امکانپذیر است.
وی، نقش ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر را در توسعه سرمایه گذاری در حوزه تجدیدپذیر مهم دانست و گفت: سرمایهگذاران میتوانند از محل سوخت صرفهجوییشده برای بازپرداخت هزینهها استفاده کنند؛ هماهنگی با وزارت نفت نیز انجام شده و انتظار داریم این فرآیند با شتاب بیشتری ادامه یابد.
محمدنژاد سیگارودی با اشاره به ورود صندوق توسعه ملی در حمایت از سرمایه گذاران برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر بیان کرد: صندوق برای نخستین بار با مشارکت در ساخت ۷۰۰۰ مگاواتی نیروگاهها وارد عمل شده که در این میان ۸۰ درصد سرمایه را صندوق تأمین میکند. این اقدام مشابه کشورهای پیشرفته است و به سرمایهگذاران اطمینان میدهد قرارداد خرید تضمینی به عنوان وثیقه معتبر شناخته شود.
وی در پایان درباره تشکیل سازمان بهینهسازی و مدیریت انرژی تصریح کرد: با دستور رئیسجمهور، مأموریت تجمیع تکالیف بهرهوری به این سازمان محول شده است؛ ساتبا نیز اقدامات خود را در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری آغاز کرده و آماده همکاری گستردهتر با این سازمان است.