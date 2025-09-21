پخش زنده
پرونده ۴ واحدهای تولیدی متخلف در چهارمحال و بختیاری بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل استاندارد استان گفت: در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایینتر از کیفیت استاندارد کنند موضوع به کمیسیون ماده ۴۲ ارسال و در مورد آن تصمیم گیری میشود.
همت زاده گفت:در این جلسه ۴ پرونده مربوط به واحدهای تولیدکننده مواد غذایی و صنایع برق و الکترونیک استان که طبق بازرسی، نمونه برداری و آزمونهای انجام شده دارای عدم مطابقتهای بحرانی و کاربردی بودند مورد بررسی قرار گرفت؛ وی گفت: تصمیمات کمیسیون ماده ۴۲ در قالب مواردی مانند تذکر، اخطار و جریمه نقدی به واحدهای تولیدی متخلف ابلاغ شد.