پخش زنده
امروز: -
به کمک امداد گران هلال احمر،۲ کوهنورد گرفتار در دیوارههای سنگی کرکس نجات پیدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس جمعیت هلالاحمر نطنز گفت: شب گذشته در پی اعلام گزارش مفقودی دو نفر در حوالی مسیر طامه و زیر قله، بلافاصله ۲ تیم ۴ نفره از پایگاه امداد و نجات کرکس و شعبه نطنز به محل حادثه اعزام شدند.
سید نورمحمد موسوی افزود: این حادثهدیدگان در میان دیوارههای سنگی گرفتار شده بودند و تیمهای امدادی پس از عملیات جستوجو و صعود حدود پنجساعته موفق به دسترسی به آنان شدند.
وی ادامه داد: با تلاش امدادگران، هر دو حادثهدیده در سلامت کامل به مکان امن منتقل شدند.