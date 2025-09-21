رئیس سازمان غذا و دارو گفت: موضوع اصلی در بازگشت تحریم بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم است و باید توجه داشت که دارو به طور مستقیم تحریم نیست و اسنپ بک تاثیر مستقیمی در تامین دارو ندارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو در نشست خبری دهمین نمایشگاه دارو و صنایع وابسته (ایران فارما) گفت: نمایشگاه ایران فارما هر سال نسبت به سال قبل از آن از نظر کمیت و کیفیت نمایشگاه بهبود داشته و این نمایشگاه به یک برند معتبر در صنعت داروسازی ایران تبدیل شده است، اگرچه حضور شرکت‌های داروسازی در نمایشگاه ایران فارمای امسال به صورت مستقیم کاهش یافته اما حضور شرکت‌های خارجی در این نمایشگاه از طریق نمایندگی‌هایشان بیشتر شده است.

پیرصالحی درباره اسنپ بک و بازگشت تحریم‌ها و تاثیر آن در تامین دارو گفت: موضوع اصلی در بازگشت تحریم بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم است و باید توجه داشت که دارو به طور مستقیم تحریم نیست و اسنپ بک تاثیر مستقیمی در تامین دارو ندارد اما تحریم ها در حمل و نقل می تواند ما را با چالش مواجه کند و ما در حال تامین ذخایر راهبردی دارو هستیم تا در داروهای حیاتی ذخایر کافی داشته باشیم.

وی بیان کرد: باید توجه داشت بسیاری از ایرانیان و پزشکان دنبال داروهای اروپایی هستیم اما ما در تامین برخی داروها از اروپا به دلیل مشکل انتقال ارز دچار چالش هستیم و ما با توجه به کشور باید به صنعت داخل اکتفا کنیم تا نیازهای کشور را تامین کنیم و برخی توزیع های قطره چکانی مطابق راهبرد سازمان غذا و داروست.

پیرصالحی درباره توانمندی ایران در تولید واکسن بیان کرد: ما دو واکسن ساز بزرگ دولتی پاستور و رازی داریم و واکسن رازی و پاستور تامین کننده کشور بودند و روند تولید واکسن های موسسه رازی کاهشی بوده است و واکسن‌های رازی ارزان قیمت است و بخش خصوصی تمایل به تولید آن ندارد و در واکسن های پاپیلوما و واکسن آنفلوآنزا و فکر می کنند دوستان در جهاد کشاورزی باید در تولید واکسن‌هایی که در گذشته تولید می‌کردند بیشتر سرمایه گذاری کنند و فعال شوند.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان این‌که چین بیش از ۲۰ سال است که حضور فعال در حوزه داروسازی کشور ما دارد، گفت: سفری به چین داشتیم که نتیجه آن این بوده که تفاهمنامه‌ای با رگولاتور دارویی چین آماده شده و در صدد گسترش روابط خود با چین هستیم، بر اساس آخرین آمار منتشر شده از ارزش دلاری واردات دارو و مواد اولیه دارویی به تفکیک کشور مبدأ، چین و هند بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان بازار ایران محسوب می‌شوند و چین با سهمی بیش از ۲ میلیارد دلار در صدر فهرست قرار گرفته و پس از آن هند با حدود یک میلیارد دلار دومین صادرکننده بزرگ به ایران است.

وی افزود: مکاتباتی با سفرا و وزرای کشور‌های مختلف برای حضور در نمایشگاه داشته‌ایم و تاکنون حضور ۷ سفیر قطعی شده و وزیر صنعت دارویی الجزایر درخواست داده‌اند که در این نمایشگاه حضور یابند که دعوتنامه برای این کشور نیز ارسال شده است.

رئیس سازمان غذا و دارو بیان کرد: قطعاً یکی از اهداف اصلی نمایشگاه‌ها اهداف بین‌المللی و تعاملات دوجانبه برای واردات مواد اولیه و دستگاه‌ها و قطعات ماشین‌آلات داروسازی و همچنین صادرات دارو‌ها است. در حوزه صادرات در دهه اخیر اتفاقات خوبی رقم خورده، اما باتوجه به تحریم‌ها و شرایط ارزی کشور عملا صادرات محدود شده و تلاش و تمرکز بیشتر بر تامین داروی داخلی است. با وجود این یکی از دستاورد‌های این نمایشگاه‌ها قطعا تامین قطعات و مواد اولیه از طریق تعاملات بین المللی است. حضور و فعالیت بسیاری از شرکت‌های خارجی حاضر در نمایشگاه‌ها نیز در حوزه تامین قطعات و دستگاه‌ها کمک کننده بوده و ایران فارما در این حوزه موفق بوده است.

پیرصالحی درباره تعاملات ایران و چین در حوزه دارو باتوجه به حضور هیئت تجاری چین در نمایشگاه ایران فارما، بیان کرد: چین بیش از ۲۰ سال است که حضور فعال در حوزه داروسازی کشور ما دارد و امروزه اولین تولیدکننده ماده اولیه دارو در جهان چین است و عمده مواد اولیه موردنیاز برای تولید دارو‌های کشور ما از چین تامین می‌شود. ارتباط ما با چین بسیار خوب است و ما نیز پیش از سفر رئیس جمهور به چین نیز با وزیر بهداشت سفری به چین داشتیم که نتیجه آن این بوده که تفاهمنامه‌ای با رگولاتور دارویی چین آماده شده و در صدد گسترش روابط خود با چین هستیم، زیرا جدای از رفع مسائل تحریمی، چین امروز قطب اول تامین مواد اولیه دارویی برای جهان است و شرکت‌های ما تعاملات خوبی با شرکت‌های چینی دارند و تلاش بر سرمایه گذاری مشترک چین در ایران در حوزه داروسازی داریم.

وی افزود: به همین دلیل واکسن‌های اساسی کشور به موقع تامین نشده و ناچار به واردات شده‌ایم. اکنون واکسن‌های پاپیلوما و آنفلوانزا وارد بازار شده و واکسن‌های پنوموکوک و روتاویروس در حال مطالعات بالینی هستند و بعد از تکمیل مراحل بالینی وارد بازار خواهند شد.

پیرصالحی در خصوص فروش اینترنتی دارو و اهمیت این موضوع از نگاه سازمان غذا و دارو، افزود: قبلاً هم گفته ایم برای حمل دارو با ضابطه لازم، موافق هستیم. اینکه چگونه این ضابطه نوشته شود، محل اختلاف است. ما منتظر پیشنهادی هستیم که دغدغه‌های ما را در نظارت بر حمل دارو برطرف کند و از آن استقبال می‌کنیم.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به مشکل نقدینگی صنعت داروسازی، گفت: اگر قرار است مشکل سلامت کشور حل شود، نیاز به همکاری همه جانبه سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها داریم. متأسفانه سازمان‌های بیمه‌گر برنامه‌ای برای پرداخت بدهی‌های خود ندارند.