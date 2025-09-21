به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج بندرعباس گفت: این برنامه‌ها رژه موتورسواران بسیجی، غبارروبی قبور مطهر شهدا، برگزاری یادواره شهدای خانگی، اجتماع باشکوه رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، همایش روسا و دبیران قرارگاه‌های تحول محلات و ده‌ها عنوان فرهنگی و اجتماعی دیگر است.

بیشتر بخوانید: برنامه‌های هفته دفاع مقدس در حاجی آباد

سرهنگ حمید کمالی هدف از اجرای این برنامه‌ها را تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان عنوان کرد.