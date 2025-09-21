به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان جنوبی گفت: از این تعداد برنامه، ۲ هزار و ۴۰۰ فعالیت متعلق به حوزه بسیج و بسیجیان و برگرفته از یاد و خاطره ۲۴۰۰ شهید استان است و ۳۰۰ برنامه نیز در سطح سازمان‌های مختلف برگزار خواهد شد.

سرهنگ فلاحی هدف از گرامی‌داشت هفته دفاع مقدس را تبیین فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت عنوان و افزود: باید این فرهنگ به درستی به نسل جوان منتقل شود و برنامه‌ها با نگاه مردمی برگزار گردد.

وی به برخی از مهمترین برنامه‌های هفته دفاع مقدس اشاره کرد که شامل برپایی نمایشگاه از جهاد مقدس تا اتحاد مقدس، نواختن زنگ مهر و مقاومت در مدارس، عطرافشانی گلزار شهدا و یادمان شهدای گمنام، اجرای ۱۷۷ برنامه در صدا و سیمای استان به مدت ۶۵ ساعت، افتتاح ۳۴۱ طرح اشتغال‌زایی به ارزش ۵۷ میلیارد تومان، بازسازی عملیات کربلای ۵ در شهرستان طبس و رونمایی از ۶۰ عنوان کتاب مکتوب و ۲۰ کتاب صوتی حوزه دفاع مقدس است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان جنوبی افزود: همچنین همایش تجلیل از پیشکسوتان جهاد و مقاومت، همایش بزرگ بانوان با محوریت نقش زنان و خانواده در دفاع مقدس، یادواره شهدای زن و شهدای سلامت، اختتامیه جشنواره‌های استانی فانوس، افلاکیان و فضای مجازی، توزیع اقلام فرهنگی و نوشت‌افزار بین دانش‌آموزان نیازمند، گردهمایی رزمندگان دفاع مقدس، برگزاری مسابقات کتابخوانی، اردو‌های جهادی و محافل انس با قرآن از دیگر برنامه‌های این هفته است.

سرهنگ فلاحی گفت: اجرای ۹ نمایش خیابانی با موضوع دفاع مقدس، نمایش فیلم سینمایی حبس نفس در سینما فردوسی بیرجند، تجلیل از سربازان نمونه و دیدار و تکریم خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران، بخش دیگری از برنامه‌های گرامی‌داشت چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس است.