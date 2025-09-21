استاندار کرمانشاه به مدیران بانک ها و دستگاه‌های اجرایی منفعل هشدار داد؛ در صورت تداوم تعلل در پرداخت تسهیلات مصوبات سفر رئیس‌جمهور و بی توجهی به اصلاح سریع این رویه، با مقصران برخورد می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه، منوچهر حبیبی گفت: برخلاف تأکید دولت، در پرداخت تسهیلات مصوب تعلل صورت گرفته است و هم بانک‌ها و هم برخی دستگاه‌های اجرایی کوتاهی داشته‌اند و اگر روند پرداخت تسهیلات تغییر نکند، مقصران به مردم معرفی و گزارش آن را به رئیس‌جمهور ارائه خواهم کرد.

وی افزود: اینکه دولت مصوبات سفر به کرمانشاه را با دوره پرداخت یک‌ساله تصویب کرده است، بزرگ‌ترین فرصت برای استان است و اگر دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها به درستی عمل کنند، این تسهیلات می‌تواند موجب جهش در تولید، اشتغال و کاهش نرخ بیکاری شود.

حبیبی در ادامه، آموزش‌های مهارتی را یکی از ارکان توسعه دانست و گفت: برنامه‌های آموزشی باید بر اساس نیاز واقعی بازار کار طراحی شود.

وی افزود: ایجاد هنرستان‌هایی جوار صنعت با همکاری آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش و پرورش، خانه صنعت و جهاد دانشگاهی در این زمینه بسیار اهمیت دارد و همچنین توافق‌نامه‌های اخیر با وزارت کار باید به طور جدی پیگیری شود تا نیروی انسانی ماهر برای واحدهای تولیدی تربیت شود.