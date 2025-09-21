به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس گفت: با حضور استاندار فارس، باند دوم جاده جهرم به قیر به طول پنج کیلومتر با هزینه بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال و با هدف ارتقای ایمنی، کاهش تلفات و تصادفات جاده‌ای، کاهش بار ترافیکی و تسهیل تردد به بهره برداری رسید.

محمدمهدی عبداللهی افزود: طول کل جاده جهرم - قیر در حوزه شهرستان جهرم، ۲۵ کیلومتر است که از این میزان ۱۰ کیلومتر قبلا و در حال حاضر پنج کیلومتر دیگر نیز افتتاح شد.