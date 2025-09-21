به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این مراسم، آغاز سال تحصیلی دانش آموزان پایه هفتم بود که با شور و نشاطی وصف ناشدنی قدم در مسیر علم و دانش گذاشتند.

به گفته مدیرکل آموزش و پرورش استان، امسال بالغ بر ۳۰۰ هزار دانش آموز در بیش از ۱۳ هزار کلاس درس، سال تحصیلی خود را آغاز خواهند کرد که ۲۴ هزار نفر از آنان را دانش آموزان پایه هفتم و یا جوانه‌هایی تشکیل می‌دهند که از امروز راهی مدرسه شدند.

با برنامه ریزی آموزش و پرورش استان، امسال بالغ بر ۱۷ هزار معلم و کادر آموزشی عهده دار آموزش دانش آموزان در سراسر استان یزد خواهند بود.