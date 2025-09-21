با هدف تسریع در رفع مشکلات و تصمیم‌گیری‌های محلی، تفویض اختیار کامل به روسای استان‌های دانشگاه آزاد اسلامی، داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی روز یکشنبه در نشست اتحادیه واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی شرق، جنوب و شمال کشور در مشهد، گفت: شاخص‌های انتخاب روسای واحد‌های استانی نیز تا پایان هفته تعیین و ابلاغ می‌شود تا روسای استان‌ها بتوانند بر این اساس، مدیران خود را انتخاب کنند.

بیژن رنجبر درباره ثبت‌نام دانشجویان هم گفت: امسال، تعداد ثبت‌نام دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به سال گذشته، افزایش داشته است، البته نگرانی‌هایی در برخی از رشته‌ها وجود داشت که با اخذ مجوز‌ها و مصوبه‌های لازم، ثبت‌نام دانشجویان در این رشته‌ها نیز در حال انجام است.

وی اضافه کرد: ارائه دروس و تربیت دانشجویان در دانشگاه آزاد باید به گونه‌ای باشد که در نهایت نیاز‌های جامعه را برطرف کرد، بنابراین ایجاد دانشکده‌های موضوعی متشکل از هسته‌های علمی مورد توجه است.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی همچنین با اشاره به صدور مجوز بازنگری سرفصل دروس در مقاطع مختلف تحصیلی پس از ۴۰ سال توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: این اقدام شرایطی را ایجاد می‌کند تا دانشگاه آزاد بتواند تغییرات لازم را در رشته‌ها به ویژه علوم انسانی اعمال کند.

وی افزود: این بازنگری شامل گنجاندن مباحث کارآفرینی در واحد‌های درسی است و روسای استان‌ها مسئولیت اجرای آن‌را بر عهده خواهند داشت.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص برگزاری این نشست نیز اظهار کرد: در این نشست که معاونان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی حضور دارند، مشکلات واحد‌های استانی طرح و برای رفع آنها از طریق هم‌اندیشی راه حل ارائه می‌شود.

چهاردهمین نشست اتحادیه واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی شرق، جنوب و شمال کشور در مشهد با حضور حدود ۵۰ نفر از روسای دانشگاه‌های آزاد اسلامی امروز، یکشنبه ۳۰ شهریور ماه آغاز شد و تا فردا ادامه دارد.