پژوهشگران یک شرکت دانش‌بنیان با تولید نانوسیلیکا در چهار گرید مختلف، موجب تحول در صنعت رنگ ساختمان و ارتقای کیفیت لاستیک‌های تولید داخل شده‌اند، به طوری که سالانه حدود دو و نیم میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی را به همراه داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمیده کلاهدوزان، مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان در مورد ایده راه‌اندازی این شرکت دانش‌بنیان، گفت: ایده مات‌کننده رنگ ابتدا به عنوان یکی از طرح‌های نوآورانه ستاد توسعه نانو مطرح شد و بعد از آنکه طرح موفقیت خوبی به دست آورد و توانست تایید بازار را بگیرد و به عنوان یک شرکت مستقل از زیرمجموعه‌های گروه دانش‌بنیان فدک تاسیس شد.

رفع نیاز صنعت رنگ با محصول دانش‌بنیان داخلی

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان در مورد تولیدات شرکت نیز گفت: حوزه فعالیت این شرکت، تولید نانوذرات سیلیکا و نانومواد است که با سیلیکا آغاز شده است. این گروه پیش از این، در زمینه تولید سیلیکا فعالیت می‌کرد و مصارف آنها را می‌شناخت. بعد از بررسی نیاز بازار به گرید‌های مات‌کننده با تکنولوژی بالا در صنعت رنگ، قرار شد که ایده تولید این گرید‌ها در یک پروژه تحقیقاتی نهایی‌سازی شده و کیفیت آنها به نتیجه مناسب برسد و سپس برای تولید وارد مراحل سرمایه‌گذاری شود.

کاربرد محصول دانش‌بنیان داخلی در صنایع مختلف

کلاهدوزان با بیان اینکه در حال حاضر، شرکت‌های رنگ‌‎سازی و شرکت‌های پلیمری که قطعات مات تولید می‌کنند از سیلیکای مات‌کننده به عنوان مات‌کننده سطح استفاده می‌کنند، افزود: کاربرد دیگر نانوسیلیکا به عنوان عامل غلظت‌دهنده و ضد ته‌نشینی رنگ‌های صنعتی است.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان، سایر کاربرد‌های این محصول را اینگونه توضیح داد: بعد از راه‌اندازی اولیه شرکت بر مبنای تولید گرید‌های صنعت رنگ، گرید صنعت لاستیک و تایر، گرید صنایع پلیمری و گرید‌های مورد استفاده در صنایع کشاورزی هم به سبد محصولات شرکت اضافه شد. علاوه بر آن، تولید افزودنی‌های دیگر غلظت‌دهنده صنعت رنگ بر پایه دیگر مواد معدنی ایده‌های جدیدی است که در این شرکت مطرح شده و در حال بررسی و نهایی شدن در واحد تحقیق و توسعه یا R&D این شرکت است.

مزایای رقابتی محصول دانش‌بنیان داخلی در مقایسه با خارجی‌ها

وی در مورد نمونه‌های خارجی این محصول دانش‌بنیان و مزایای آن نسبت به این نمونه‌ها، گفت: واردات انواع گرید‌های مات‌کننده بر پایه سیلیکای سنتزی و نانوسیلیکا از شرکت‌های اروپایی، اسپانیایی و چینی به ایران انجام می‌شود. تلاش کردیم محصولی با کیفیت مناسب و قیمت مقرون به صرفه و قابل رقابت با نمونه‌های اروپایی و چینی را وارد بازار کنیم. کیفیت محصول ما با کیفیت نمونه‌های اروپایی برابری می‌کند و البته هنوز هم در حال ارتقای محصول هستیم. علاوه بر آن، گرید‌های دیگر صنعت و کشاورزی با کیفیت‌هایی قابل رقابت با نمونه‌های خارجی در حال تولید و ارسال نمونه برای مشتریان است.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان، مزیت‌های این محصول را نسبت به نمونه‌های خارجی این‌گونه برشمرد و گفت: مزیت‌های رقابتی اصلی، پشتیبانی‌های فنی، دسترسی، امکان خرید با حجم کم و نسبت کیفیت به قیمت مناسب از مزایای رقابتی انواع گرید‌های این شرکت است.

کلاهدوزان خاطرنشان کرد: با جایگزینی محصول داخلی به جای واردات، از خروج قابل توجه ارز از کشور جلوگیری شده، به طوری که سالانه حدود دو و نیم میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی را به همراه داشته است.

توسعه محصولات دانش‌بنیان با حمایت صندوق نوآوری

وی در ادامه در مورد حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از این شرکت دانش‌بنیان، گفت: حجم تولید شرکت در زمان تاسیس کم بود و به همین دلیل قادر به تامین کامل نیاز بازار نبودیم؛ بنابراین برای توسعه محصول و تولید دو گرید از محصولات نانوسیلیکا، گرید مات‌کننده و گرید آب‌گریز از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کردیم.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان افزود: با این تسهیلات، خط تولید جدیدی در یکی از شهرک‌های صنعتی شرق اصفهان با تمام امکانات مورد نیاز راه‌اندازی شد و ظرفیت این طرح به ۴ برابر ظرفیت اولیه افزایش پیدا کرد. خط تولید جدید در آذرماه ۱۴۰۳ به بهره‌برداری رسید و در حال حاضر در حال فعالیت است.

استفاده از دوده در تولید لاستیک به صورت سنتی معایبی به همراه دارد، زیرا در هنگام بازیافت لاستیک‌های مستعمل، دوده موجب آلودگی‌های زیست‌محیطی می‌شود.

با هدف حذف آلودگی‌های زیست محیطی و چسبندگی بهتر اجزای لاستیک و همچنین برهمکنش بهتر لاستیک با جاده، افزایش ارتقای کیفیت لاستیک‌های تولید داخل و رنگ‌های ساختمانی با نانوسیلیکا و کمک به کاهش واردات، پژوهشگران یک شرکت دانش‌بنیان با طراحی و تولید انواع نانوسیلیکا گامی در جهت بهبود شرایط زیست محیطی کشور برداشته‌اند.

این محصول علاوه بر صنعت لاستیک در صنایع رنگ و پوشش و کشاورزی هم کاربرد دارد. متخصصان این شرکت با ارائه این محصول به بازار موفق شده‌اند راهکار‌های نوآورانه‌ای برای بهبود تولید در بخش کشاورزی ارائه دهند.