به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعات کاری جدید واحد‌های نظامی، امنیتی، ادارات، مدارس و بانک‌ها را اعلام کرد.

علاءالدین رفیع‌زاده با اشاره به مصوبه دولت در خصوص تغییر ساعت کار فعلی ادارات دولتی از ابتدای مهرماه سال جاری گفت: ساعت کاری ادارات به حالت قبل بازخواهد گشت و بر این اساس، ساعت فعالیت واحد‌های نظامی، انتظامی و امنیتی از ساعت ۶:۳۰، واحد‌های صنعتی از ساعت ۷:۰۰، واحد‌های ستادی (دستگاه‌های اجرایی ملی) مستقر در شهر تهران به صورت شناور از ۷:۰۰ تا ۹:۰۰ و استانی از ساعت ۷:۰۰ خواهد بود.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی ساعت آغاز فعالیت مدارس را در مقطع دبیرستان از ساعت ۷:۳۰ و در مقطع ابتدایی از ساعت ۸:۰۰ اعلام و تاکید کرد: مدارس باید به نحوی برنامه‌ریزی کنند که از نیم ساعت قبل نسبت به پذیرش دانش‌آموزان اقدام و در فرصت مذکور برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و ورزشی اجرا شود.

رفیع‌زاده، برنامه آغاز به کار بانک‌ها از ابتدای مهرماه را ساعت ۷:۳۰ اعلام کرد و گفت که حضور کارمندان بانک‌ها نیم ساعت زودتر از آغاز به کار شعب و دفاتر الزامی است.