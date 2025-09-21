پخش زنده
در فصل ۴۵ روزه صید میگو ۲ هزار و ۱۵۴ تن از دریا صید شدکه نسبت به سال گذشته ۵۸درصد افزایش نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان بوشهرگفت: ۱۱ مرداد تا ۲۴ شهریور امسال زمان صید میگو در سواحل استان تعیین شد که در این عملیات حدود هزار فروند قایق و لنج با ۷ هزار صیاد مشارکت داشتند.
بیژن ساسانی پور افزود: در فصل صید سال گذشته هزار و ۳۶۲ تن میگو صید شده بود.
وی درباره عوامل این رشد قابل توجه توضیح داد: این افزایش ناشی از مجموعهای از عوامل زیستمحیطی، مدیریتی و اقلیمی است.
معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان گفت: از جمله اجرای دو دوره ۱۰ روزه دریابست در سال جاری بمنظور کاهش فشار صیادی و فراهم شدن فرصت رشد و تکثیر لاروها و برخورد قاطع نیروهای یگان حفاظت منابع آبزیان با همکاری نیروهای دریابانی و نیروی دریایی سپاه با صیادان متخلف و توقیف شناور و ادوات صید ممنوعه خارج فصل از آنها، حفظ مولدین و فراهم شدن فرصت تکثیر و بازسازی ذخایر در فصل گذشته که موجب تقویت جمعیت میگو و افزایش توان بازتولید آنها شد.
ساسانی پور گفت: رعایت استانداردهای ادوات صیادی و جلوگیری از استفاده از ابزارهای مخرب، نقش مهمی در کاهش تلفات غیرهدف و حفاظت از زیستگاههای طبیعی داشته و استفاده از ادوات قانونی، بهرهبرداری پایدارتر از منابع را فراهم کرده است و از سوی دیگر، شرایط اقلیمی مساعد شامل دمای مناسب آب و بارندگی کافی در فصل تکثیر و رشد میگو، موجب افزایش زادآوری، رشد و بقای لاروها شد.
وی گفت: همکاری بهرهبرداران و صیادان با شیلات، یگان حفاظت منابع آبزیان و دیگر نهادهای ذیربط در کنار افزایش نظارت و برخورد با صید غیرمجاز و تخلفات صیادی، باعث شد بهرهبرداری از منابع به شکل قانونمند، کنترلشده و علمی انجام شود.