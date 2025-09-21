با نزدیک شدن به شروع سال تحصیلی جدید، مدارس اروندکنار با آمادگی کامل پذیرای دانش‌آموزان خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مسئولان آموزش و پرورش اروندکنار از تلاش‌های شبانه‌روزی معلمان و کارکنان مدارس برای فراهم کردن محیطی امن و مناسب برای دانش آموزان خبر دادند.

در این راستا، اقداماتی شامل تعمیرات و بازسازی کلاس‌ها، تامین وسایل کمک آموزشی، و رعایت ایمنی دانش آموزان در محیط مدارس انجام شده است.

شهر اروندکنار در سال تحصیلی جدید ۴۹ مدرسه و ۶ هزار دانش آموز دارد و در پنجاه کیلومتری آبادان روبروی شهر فاو عراق است.