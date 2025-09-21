به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام انجمن موسیقی ایران، «در پی تلاش هنردوستان، هنرمندان و شاگردان مرحوم احمد پژمان و همت مردم شهر لار و شورای اسلامی این شهر و هماهنگی‌های دفتر امور موسیقی و انجمن موسیقی ایران و دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن، پیکر استاد احمد پژمان انتهای هفته جاری به میهن بازگردانده خواهد شد تا بدرقه پیکر ایشان در تهران و خاکسپاری در شهر لار صورت گیرد.»

زمان دقیق بدرقه در تهران و خاکسپاری در شهر لار متعاقباً اعلام خواهد شد.

احمد پژمان ـ آهنگساز و موسیقی‌دان باسابقه کشورمان ـ هشتم شهریور ماه پس از گذراندن یک دوره بیماری در سن ۹۰ سالگی در امریکا درگذشت.