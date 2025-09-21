پخش زنده
خراسان جنوبی امسال ۱۰۰ درصد اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای را زودتر از موعد مقرر جذب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: از اوایل اردیبهشت جلسات متعددی برای پیگیری جذب اعتبارات برگزار شد که نتیجه آن تحقق کامل خصیصها پیش از موعد قانونی بود.
مرتضی ذاکریان افزود: نقشآفرینی دقیق و همراهی ذیحسابان در کنار هماهنگی مدیران دستگاهها کلید اصلی این موفقیت بود و تعامل مثبت شورای دستگاههای نظارتی نیز به باز شدن بسیاری از گرهها کمک کرد.
وی گفت: جذب اعتبارات تنها به طرحهای عمرانی محدود نمیشود، بلکه میتواند پشتوانهای برای ایجاد اشتغال و حمایت از طرحهای توسعهای در استان باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به اهمیت استمرار این روند گفت: مدیران دستگاهها باید اهتمام ویژهای برای جذب اعتبارات ملی و استفاده از ظرفیتهای قانون بودجه ۱۴۰۴ داشته باشند تا شتاب توسعه خراسان جنوبی حفظ شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی هم گفت: از مجموع ۹.۷ همت اعتبار تملک داراییهای سرمایهای استانی و ابلاغی، بیش از ۶.۵ همت به ۵۹ دستگاه اجرایی تخصیص یافته و با پیگیریهای استاندار و مدیران، این اعتبارات به طور کامل جذب شد.
بهدانی افزود: علاوه بر این، یک همت نیز از محل اوراق مرابحه ۱۴۰۴ در چارچوب ظرفیتهای قانون بودجه تأمین شده که تاکنون ۸۰ درصد آن پرداخت و ۲۰ درصد باقیمانده در روزهای آینده از سوی خزانه معین استان به حساب دستگاههای مشمول واریز خواهد شد.