به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ پانزدهمین کنگره دانش آموزان اتحادیه انجمن های اسلامی پس از سه روز در تهران پایان یافت. نمایندگان دانش‌آموزی از ۳۲ استان دور هم جمع شدند تا اعضای شورای مرکزی رو از بین خودشون انتخاب کنند. در این کنگره نمایندگان دانش‌آموزی از ۳۲ استان که در مجموع ۶۴ نفر به صورت حضوری شرکت داشتند. اعضای سابق اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی به شکل مجازی در برنامه‌ها حضور داشتند.