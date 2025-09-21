پخش زنده
امروز: -
مدیرکل بازاریابی وزارت میراثفرهنگی گفت: ایران با برخورداری از میراثی غنی، متنوع و ریشهدار در حوزه گردشگری فرهنگی جایگاه خود را بهعنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری در منطقه تثبیت کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مسلم شجاعی گفت: نشست کارگروه گردشگری کومسک با حضور نمایندگان کشورهای عضو از جمله عراق، قطر، لبنان، لیبی، بورکینافاسو، آذربایجان، موزامبیک، مالزی، مصر، آلبانی، آذربایجان، عمان، اوگاندا و سریلانکا در شهر انکارهای ترکیه برگزار شد و نماینده ایران راهبردهای توسعه گردشگری میراث را ارائه کرد.
وی افزود: بیتا صادقزاده نماینده اعزامی از دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارتخانه در این نشست حضور یافت و ضمن معرفی ظرفیتهای گردشگری گسترده کشور، طی گزارشی رویکردهای حوزه گردشگری میراث را در سطح بینالملل مطرح کرد.
مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تصریح کرد: رشد علاقهمندی به تجربههای میراثمحور و فرهنگی، نشاندهنده ظرفیتهای گسترده کشور در جذب گردشگران بینالمللی است. در چنین بستری، بازنگری در سیاستهای گردشگری و تمرکز بر اصول پایداری، ضرورتی راهبردی محسوب میشود. بهویژه در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که از پیوندهای فرهنگی، تاریخی و تمدنی مشترک برخوردارند و میتوانند با همافزایی، مسیر توسعه پایدار گردشگری میراثی را هموار سازند.
شجاعی گفت: پیشنهادات راهبردی برای حفاظت و بهرهبرداری مسئولانه از میراث که در نشست کومسک مطرح شد، شامل در نظر گرفتن چارچوب حقوقی برای بازاستفاده مسئولانه، تدوین مقررات شفاف برای مشارکت بخش خصوصی در مرمت و بهرهبرداری از بناهای تاریخی و میراثی، توسعه زیرساخت گردشگری در مناطق روستایی، سرمایهگذاری در زیرساختهای گردشگری با حفظ معماری بومی و هویت فرهنگی، ترویج رویدادهای میراث ناملموس، تشویق به ثبت جشنها و آیینهای محلی در تقویم ملی گردشگری برای افزایش دیدهشدن و حفاظت بلندمدت، همکاری منطقهای میان کشورهای عضو OIC، ایجاد شبکه میراثی مرتبط با یونسکو برای تبادل تجربیات و اجرای ابتکارات مشترک، آموزش و توانمندسازی جوامع محلی، ارائه آموزشها و ابزارهای لازم برای مدیریت و بهرهبرداری مؤثر از گردشگری میراثی توسط جوامع محلی، استفاده از فناوریهای دیجیتال، بهکارگیری واقعیت مجازی، نقشههای تعاملی و پلتفرمهای آنلاین برای معرفی میراثفرهنگی در سطح جهانی و در نهایت تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم فعالیتهای اقتصادی بر بهبود و توسعه گردشگری است.