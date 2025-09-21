آیین پایانی پویش‌های ادبی «به‌نام وطن»، «به‌نام ایران» و «جمیع نیات» با عنوان «ایران ادبیات» در خانه کتاب و ادبیات برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، برگزیدگان نخستین دوره مسابقه شعر و روایت‌نویسی «جمیع نیات» با آثاری در محور‌های آیین بومی–محلی و فرهنگ عاشورا، از جمله تعزیه، نخل‌گردانی و سقاخوانی طی مراسمی معرفی شدند.

این مراسم همچنین با اعلام برگزیدگان پویش «به‌نام ایران» همراه بود و آثار برتر با موضوعاتی از جمله شعر وطن، شعر حماسه، شعر همبستگی، شعر فداکاری شناخته شدند. تمامی این آثار ادبی در قالب‌های شعر فارسی، به زبان معیار یا محاوره بودند.

بخش دیگر این پویش به روایت‌نویسی‌هایی با عنوان «به‌نام وطن» اختصاص داشت، آثار برگزیدگان با موضوع دفاع مقدس دوازده روزه و فداکاری و همدلی مردم در آن روز‌ها ثبت شد.

سه پویش ادبی ایران ادبیات که سه ماه گذشته فرخوان داده بود اکنون چهارده برگزیده خود را در این سه بخش شناخت.

بنا به گفته مدیرعامل خانه شعر و ادبیات آثار این برگزیدگان در قالب کتابی چاپ و منتشر خواهد شد.