بازداشت سارقان موتورسیکلت در گاندی
سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارقان موتورسیکلت در گاندی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سرهنگ کیانوش نظری گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت موتور سیکلت در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۰۳ گاندی، ماموران برای جلوگیری از سرقت دوباره سارقان و دستگیری آنها دست به کار شدند.
وی افزود: با بررسیهای ویژه تیم عملیات و رصد دوربینهای مداربسته، ماموران در محل سرقت توانستند هویت سارقان را کشف و با هماهنگی دستگاه قضایی، آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.
سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: پس از بازرسیهای اولیه ماموران، ۲ دستگاه موتورسیکلت مسروقه از مخفیگاه سارقان کشف شد. همچنین متهمان پس از انتقال به کلانتری به جرایم خود مبنی بر تشکیل باند، سرقتهای متعدد، فروش اموال مسروقه اعتراف کردند.
سرهنگ نظری به شهروندان توصیه کرد که از لوازم ایمنی و ضد سرقت و دزدگیرهای تصویری برای بالا رفتن ایمنی خودرو و موتورسیکلت خود استفاده کنند و از پارک کردن در مکانهای خلوت و کم تردد خودداری کنند.