به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، منصور انصاری گفت: پرونده گرانفروشی خدمات شست شوی خودرو (کارواش) به ارزش سه میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در شعبه ۱۰۱ بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان یزد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی یزد افزود: شعبه با توجه به شکایت شاکی و تکرار در تخلف و مدارک و مستندات در پرونده، اتهام گرانفروشی را محرز اعلام کرده و متخلف علاوه بر نصب پارچه تخلف به مدت ۲ هفته و برگرداندن ۶ میلیون ریال اضافه پرداختی به شاکی، به پرداخت ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گفته انصاری، متخلف پرونده باید سه میلیون و پانصد هزار ریال طبق نرخنامه صنفی از شاکی دریافت می‌کرده، اما مبلغ ۹ میلیون ریال گرفته که اضافه مبلغ دریافتی به شاکی برگردانده شد و به دلیل سابقه تکرار در تخلف گرانفروشی، حکم صادره با گذشت زمان قانونی در اداره اجرای احکام اجرا و پرونده مختومه شد.