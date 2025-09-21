پخش زنده
مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان گفت: با همکاری دانشگاهها و برخی از صنایع کشور ۶۳۴ دانشجو در مقاطع مختلف، بورس صنعت و مشاغل حین تحصیل دریافت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحمید علیزاده، در خصوص جزئیات بورس صنعت و مشاغل گفت: در چارچوب اجرای طرح تحول آموزش عالی و با هدف تأمین و تربیت سرمایه انسانی ماهر و کارآمد مطابق با نیازهای دستگاههای دولتی و غیردولتی، بورس صنعت و مشاغل به عنوان یکی از نوآوریهای حمایتی ویژه دانشجویان در حال تبدیل شدن به یکی از اجزاء اصلی موتور محرک اقتصاد دانشبنیان کشور است.
وی افزود: این طرح که با همکاری مشترک اداره کل بورس و اعزام دانشجویان، سازمان سنجش آموزش کشور، صنایع بزرگ کشور و دانشگاهها، پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور در حال اجراست، ضمن هموارسازی مسیر اشتغال دانشجویان ماهر و کارآزموده در صنعت و تقویت بنیان آموزش های مهارت محور و سفارش محور در دانشگاه ها، سبب گسترش و تقویت زمینههای ارتباط دانشگاهها با صنایع کشور شده است.
گامهای بلند در مسیر اجراییسازی بورس صنعت و مشاغل
مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان خارج گفت: بر اساس آمار و اطلاعات موجود، روند اجرایی این بورس از سال ۱۴۰۲ و با جذب ۱۸۳ دانشجو در مقطع کارشناسی در بدو ورود از طریق کنکور سراسری برای شرکت سایپا آغاز شد. در سال ۱۴۰۳ با پیگیریهای مستمر و برگزاری جلسات متعدد با نهادهای تصمیمساز، این طرح به صورت جدیتر دنبال شد به طوری که در این سال در مقطع کارشناسی ارشد ۹ شرکت و ۱۲ دانشگاه با ۳۰۷ متقاضی و در مقطع کارشناسی ۲۶ شرکت و ۱۴ دانشگاه با ۲۳۰ متقاضی همراه شدند که در نهایت منجر به بورسیه شدن ۱۴۴ نفر در مقطع ارشد و ۱۰۰ نفر در مقطع کارشناسی شد.علیزاده تصریح کرد: اتفاق خوشآیندی که در این حوزه به وقوع پیوست این است که در سال ۱۴۰۴ رشد کمی و کیفی قابل توجهی در این بورس قابل مشاهده است به طوری که برای نخستین بار در طی سال ۱۴۰۴ بورس صنعت و مشاغل در تمامی مقاطع تحصیلی از جمله کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و حتی کاردانی با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور اجرایی شده است.
وی افزود: به طور مشخص دانشگاهها و شرکتهای صنعتی کشور که در سال جاری در این طرح ملی شرکت کردهاند، شامل: ۱۸ دانشگاه و ۴۷ شرکت در مقطع کارشناسی، ۱۳ دانشگاه و ۱۶ شرکت در مقطع کارشناسی ارشد، ۳ دانشگاه و ۳ شرکت در مقطع دکتری و ۱ دانشگاه و ۱ شرکت در مقطع کاردانی است.
تحول ارزشمند دیگر: بورس صنعت و مشاغل حین تحصیل
مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان خارج با بیان اینکه یکی از دستاوردهای مهم دیگر این طرح، استقبال شرکتهای بزرگ و معتبر کشور از بورس صنعت و مشاغل حین تحصیل است؛ تصریح کرد: این مسیر نیز با همکاری دانشگاهها و تعداد قابل توجهی از صنایع کشور برای ۶۳۴ دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ظرفیت ایجاد کرده است. این امر نشاندهنده اعتماد صنایع کشور به کیفیت آموزش و پرورش نیروی انسانی در دانشگاهها است.
تأثیرات کلان بورس صنعت و مشاغل
علیزاده یکی از تاثیرات کلان بورس صنعت و مشاغل را مهارتآموزی و اشتغال دانشجویان دانست و گفت: بر اساس گزارشها، دانشجویان تحت پوشش این بورس، تا سقف ۳۰ واحد درسی خود را میتوانند در قالب دروس اختیاری ویژه، کارآموزی در صنعت مرتبط و بگذرانند که این امر منجر به کسب مهارتهای عملی و آمادگی کامل برای اشتغال پس از فارغالتحصیلی دانشجویان میشود. وی تقویت اقتصاد دانشبنیان را یکی دیگر از تاثیرات این بورس دانست و اظهار کرد: همانطور که در مطالعات مختلف اشاره شده، ارتباط دانشگاه و صنعت نقش کلیدی در توسعه تکنولوژی و رشد اقتصادی کشورها دارد. این بورس با پر کردن شکاف بین علم و صنعت، به طور مستقیم به تقویت اقتصاد دانشبنیان کمک میکند.
مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان خارج با بیان اینکه این بورس همچنین جهتدهی آموزش مهارتمحور را در پی خواهد داشت؛ اظهار کرد: این طرح دانشگاهها را به سمت آموزشهای نیازمحور و مهارتمحور سوق میدهد که بنا به گفته وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مهارتمحور شدن دانشگاهها یکی از برنامههای مهم این وزارتخانه در قالب برنامه هفتم توسعه است.
دکتر علیزاده با اشاره به اینکه بورس صنعت و مشاغل به حل معضل بیکاری فارغالتحصیلان خواهد انجامید؛ تصریح کرد: با تضمین اشتغال دانشجویان پس از فارغالتحصیلی، این طرح به یکی از دغدغههای اصلی دانشجویان و خانوادهها پاسخ میدهد و دانشجویان تحت پوشش این بورس نگرانی بابت اشتغال پس از تحصیل ندارند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به موفقیتهای به دست آمده در سالهای اخیر، پیشبینی میشود این بورس در سالهای آینده با رشد و استقبال چشمگیری همراه باشد. بورس صنعت و مشاغل به عنوان یک طرح تحولآفرین، نه تنها به حل معضل بیکاری دانش آموختگان دانشگاه ها کمک میکند، بلکه با تقویت پیوند دانشگاه و صنعت، نقش کلیدی در توسعه ملی و پیشبرد اقتصاد دانش بنیان ایفا خواهد کرد.
مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان خارج گفت: این طرح میتواند الگویی موفق برای سایر دستگاه ها باشد که چگونه میتوان با هماهنگی نهادهای دولتی و صنعتی، سرمایه انسانی مورد نیاز برای جامعه را تأمین کرد. امید است با تداوم و گسترش این طرح، شاهد نقشآفرینی هرچه بیشتر دانشجویان در عرصههای مختلف صنعتی و اقتصادی کشور باشیم.