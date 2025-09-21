پخش زنده
رئیس جمهور کشورمان صبح روز سهشنبه عازم نیویورک خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی سنایی مشاور سیاسی رئیسجمهور درخصوص سفر پزشکیان به نیویورک و سخنرانی در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیگر برنامهها، به شرح زیر نوشت:
"رئیسجمهور سهشنبه بعد زدن زنگ اول مهر عازم نیویورک خواهد شد وصبح چهارشنبه بوقت محلی (عصر بوقت تهران) در صحن سازمان ملل سخنرانی خواهد داشت.
ایشان دیدار و رایزنیهایی نیز با رؤسای کشورهای مختلف و دبیرکل سازمان ملل و نشستهایی با اندیشکدهها، برخی مجامع و ایرانیان مقیم نیز خواهد داشت. "
هر ساله روسای جمهور کشورمان اواخر شهریورماه به مجمع عمومی سازمان ملل میروند تا صدای مردم ایران را به جهانیان برسانند. پزشکیان نیز قرار است دیدارهای متعددی با سران کشورها و گروههای مختلف داشته باشد.