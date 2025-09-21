پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان یزد: رزمندگان تیپ الغدیر الگویی بزرگ برای ایستادگی، صبر، تحمل و مقاومت در راه اسلام و انقلاب هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیتالله محمدرضا ناصری در آئین تکریم و معارفه فرمانده سپاه الغدیر استان گفت: جمهوری اسلامی ایران نمونههای بسیاری از صبر و جهاد را در کارنامه خود دارد. از ابتدای انقلاب تاکنون، رزمندگان و مجاهدان با پایداری و استقامت خود، انقلاب را یاری کردهاند.
وی با تجلیل از نقش مردم یزد به ویژه نیروهای تیپ الغدیر و سپاه پاسداران تصریح کرد: رزمندگان تیپ الغدیر و سپاه پاسداران که از ابتدای انقلاب در تشکیل و همراهی با آنان در جبهههای مختلف حضور داشتهام، با ایثارگریها و اخلاص در عمل، الگویی بزرگ برای ایستادگی، صبر، تحمل و مقاومت در راه اسلام و انقلاب هستند.
نماینده ولی فقیه در استان یزد با تاکید بر لزوم تقویت خود در برابر توطئههای دشمن خاطرنشان کرد: در جنگ تحمیلی و همچنین در جنگ ۱۲ روزه اخیر، صبر و مجاهدت رزمندگان در مقابله با دشمن به وضوح دیده شد. اگر راهنماییهای رهبر معظم انقلاب و مراقبتهای ایشان نبود، دشمن چیزی از ایران باقی نمیگذاشت.
آیتالله ناصری با اشاره به تداوم توطئههای دشمنان، بر لزوم آمادگی و تجهیز هرچه بیشتر نیروها و ایستادگی یکپارچه تاکید کرد و اظهار امیدواری نمود که با این رویکرد، اسلام یاری شود.
وی از سردار زارع کمالی، فرمانده سابق سپاه الغدیر به عنوان فردی باصفا، مهربان و کاری یاد کرد و زحمات و تلاشهای بیوقفه ایشان را در دوران مسئولیت، به ویژه در جنگ ۱۲ روزه ستود.
امام جمعه یزد همچنین، سردار غلامی فرمانده جدید را به عنوان فردی همیشه حاضر در صحنه خواند و برای ایشان در سمت جدید آرزوی موفقیت و توجه ویژه به آموزش نیروها را داشت.