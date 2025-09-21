به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پیکر استواریکم احمد شلیجی رجه‌ای مامور وظیفه شناس پلیس راه فیروزکوه که در حین انجام ماموریت، آسمانی شد با حضور مردم و مسئولان شهرستان سوادکوه تشییع و خاکسپاری شد.

پیکر استواریکم احمد شلیجی خانقاهی امروز بر روی دستان مردم قدرشناس سوادکوه در شهر پل سفید تشیع و در زادگاهش روستای رجه این شهرستان به خاک سپرده شد.

در این مراسم فرماندار سوادکوه، فرمانده پلیس راه شرق استان تهران، فرمانده نیروی انتظامی سوادکوه، فیروزکوه، سوادکوه شمالی، قائم شهر، رئیس پلیسراه فیروزکوه، سوادکوه، فرمانده سپاه سوادکوه رئیس پلیس راهور ۳ شهرستان عوامل انتظامی مازندران و فیروزکوه و دیگر مسئولین، مردم ولایی سوادکوه و شهر پل سفید حضور داشتند.