به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرتضی امینی گفت: با گزارش ماموران صمت گیلان مبنی بر ارائه لامپ‌های خودرو با قیمتی بیشتر از نرخ تعیین شده در یک واحد صنفی در شهر رشت، پرونده این تخلف در شعبه دوم بدوی این شهر رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: مسئول شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، تخلف صاحب این فروشگاه را اثبات و وی را به پرداخت یک میلیارد و ۴۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.