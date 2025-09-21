پخش زنده
امروز: -
رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی به عنوان استاندار برتر در اجرای طرح نهضت ملی زندگی با آیهها معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، لوح تقدیر استاندار آذربایجان غربی که به امضای علی اکبر پورجمشیدیان قائم مقام وزیر کشور و حجتالاسلام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور رسیده است، در دیدار امروز حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا شفیعی، مدیرکل امور استانهای سازمان دارالقرآن کشور به ایشان اهدا شد.
حجتالاسلام والمسلمین شفیعی در این دیدار با ارائه گزارشی از روند اجرای طرح ملی نهضت زندگی با آیهها از حمایتهای استاندار آذربایجان غربی از فعالیتها و توسعه فرهنگ قرآنی در استان بویژه اجرای موفق این طرح در استان قدردانی کرد.
استاندار آذربایجان غربی در این دیدار با اشاره به استعدادهای کم نظیر نیروی انسانی استان بویژه ورزش، فرهنگ و هنر و علوم قرآنی گفت: این افراد ظرفیتهای بسیار ارزشمندی برای استان آذربایجان غربی هستند که باید مورد حمایت بیشتر قرار گیرند.
رضا رحمانی با تاکید بر ضرورت حمایت از ظرفیتهای انسانی استان افزود: در تمامی شهرهای استان ظرفیتها و پتانسیلهای زیادی در حوزه فرهنگی، اجتماعی و هنری وجود دارد که حمایت از این ظرفیتها از جمله برنامههای استان است.
در این دیدار مقرر شد برنامههای ملی و استانی و مسابقات قرآنی در استان برنامه ریزی و مورد حمایت قرار گیرد.
طرح ملی «زندگی با آیهها» با هدف ترویج معارف قرآن کریم و ایجاد پیوند عمیقتر میان مردم و آیات الهی، با همکاری نهادهای فرهنگی کشور و محوریت سازمان تبلیغات اسلامی در استانهای مختلف اجرا شد.