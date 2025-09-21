به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفت: جهان نباید از واکنش‌های اسرائیل درباره به رسمیت شناختن کشور فلسطین بترسد، زیرا اسرائیل سیاستی را دنبال می‌کند که به نابودی نوار غزه و الحاق کرانه باختری منجر می‌شود. نباید از واکنش‌های تلافی جویانه بترسیم، زیرا چه ما اقدامی انجام دهیم یا ندهیم، این اقدامات ادامه خواهند یافت. دست کم فرصتی برای بسیج جامعه بین المللی جهت اعمال فشار و جلوگیری از این اقدامات وجود دارد.