به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، همچنین در این نشست، طرح کلی اهداف فرهنگی در دوره دفاع ملی، راهبرد‌ها و برنامه‌ها بر اساس مصوبات جلسه ۸۳۶ شورای فرهنگ عمومی کشور بررسی شد.

نماینده ولی فقیه در استان همدان در این نشست با اشاره به ضرورت هماهنگی برنامه‌های فرهنگی با نیاز‌های استان و کشور، براولویت‌بندی فعالیت پنج کمیته تخصصی شورا فرهنگ عمومی تأکید کرد.

آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی همچنین تقویت دبیرخانه شورا و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود به جای ایجاد ساختار‌های جدید را خواستار شد.

استاندار همدان هم با تأکید بر لزوم تقویت توان جامعه در مقابله با تهدیدات نوین، خواستار برنامه‌ریزی محلی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود استان شد.

آقای ملانوری‌شمسی با اشاره به تجربه جنگ دوازده روزه اخیر به عنوان نمادی از جنگ‌های تکنولوژی، علم و ابزار‌های نوین، این نوع نبرد‌ها را متفاوت از دوران هشت سال دفاع مقدس دانست و گفت: تاب‌آوری جامعه اولویت اصلی ما است.

او در تشریح اهداف سیاست‌های کلی نظام در حوزه فرهنگ عمومی، به موضوعاتی همچون ارتقای تاب‌آوری، کاهش اضطراب عمومی، حفظ آرامش نسبی، تقویت همبستگی اجتماعی، جلوگیری از قطبی‌سازی، افزایش سواد رسانه‌ای و شناختی، مقابله با جنگ روانی، امیدآفرینی و ارتقای روحیه مقاومت اشاره کرد.

استاندار همدان با انتقاد از نسخه‌پیچی واحد برای کل کشور افزود: شرایط هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است و باید برنامه‌ها بر اساس واقعیت‌های محلی و با مدیریت بومی تدوین شوند.

رئیس دانشگاه پیام نور همدان هم در این نشست با اشاره به برگزاری همایش ملی ارزش‌های تمدنی ایرانی اسلامی بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب، محور‌های اصلی آن را تبیین تمدن همدان و نقش آن در تحولات ایران، بررسی نقش استان همدان در انقلاب مشروطیت، شناسایی جایگاه علمای همدان در گسترش تشیع، تحلیل تأثیر فرهنگی همدان در تاریخ معاصر ایران نام برد.

آقای صفی‌الله صفایی از اساتید، پژوهشگران و صاحب‌قلمان دعوت کرد مقالات خود را تا تاریخ ۲۵ آبان‌ماه به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.

این همایش در پایگاه استنادی ISC نمایه شده و آثار برگزیده آن در مجامع علمی و فرهنگی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.