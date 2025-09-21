بهسازی جاده دسترسی به معدن فسفات قیام
عملیات اجرایی جاده دسترسی به معدن فسفات قیام و همچنین بهسازی جاده لنده ـ قیام با اتمام مطالعات معدن مذکور اجرایی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد از آغاز عملیات راه دسترسی معدن فسفات قیام و بهسازی جاده لنده – قیام از محل اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی ایمیدرو خبر داد و گفت: راه دسترسی به معدن فسفات قیام و همچنین بهسازی جاده لنده – قیام به عنوان زیرساختهای حیاتی توسعه این بخش، با حمایت ایمیدرو برای اجرا نهایی شد.
امیر تیمور موسویان افزود: با تکمیل این پروژهها علاوه بر تسهیل در حملونقل مواد معدنی، شرایط برای سرمایهگذاری، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و ارتقای زیرساختهای شهرستان لنده بیش از پیش فراهم خواهد شد.
مدیرکل صمت استان همچنین از پایان مطالعات و دستور مدیرعامل ایمیدرو برای تامین اعتبار از طریق مجری ایجاد زیربناها در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور برای سایر جاده های دسترسی در دیگر نقاط استان خبر داد و گفت: معدن فسفات قیام با ذخیره تقریبی ۲۰ میلیون تن و عیار متوسط ۱۰ درصد یکی از ظرفیتهای ارزشمند معدنی استان به شمار میرود که میتواند در آینده نزدیک نقش مهمی در توسعه صنعتی و اقتصادی ایفا کند.