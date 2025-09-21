به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ امسال ۴۳۰ هزار دانش آموز در سه هزار و ۶۰ واحد آموزشی سال جدید تحصیلی شان را آغاز می‌کنند.

جشن جوانه‌ها جشن ویژه‌ای است که هر سال معمولا در آخر شهریور برگزار می‌شود و مخصوص دانش‌آموزان پایه هفتم است. هدف این جشن تسهیل انتقال دانش‌آموزان از دوره ابتدایی به دوره متوسطه اول است و به آنها و خانواده‌هایشان کمک می‌کند با فضای جدید مدرسه، قوانین و معلمان آشنا شوند و از اضطراب ورود به دوره جدید کاسته شود.

امروز این جشن در مدرسه انصاری گنبدکاووس برگزار شد و دانش آموزان با برنامه‌هایی متنوع فرهنگی و هنری ورود به سال تحصیلی جدید جشن گرفتند.

جشن جوانه ها در سایر شهرستان های استان گلستان هم برگزار شد.