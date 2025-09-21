پخش زنده
جشن جوانهها ویژهی دانش آموزان مقطع هفتم ابتدایی استان به طور متمرکز در گنبدکاووس نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ امسال ۴۳۰ هزار دانش آموز در سه هزار و ۶۰ واحد آموزشی سال جدید تحصیلی شان را آغاز میکنند.
جشن جوانهها جشن ویژهای است که هر سال معمولا در آخر شهریور برگزار میشود و مخصوص دانشآموزان پایه هفتم است. هدف این جشن تسهیل انتقال دانشآموزان از دوره ابتدایی به دوره متوسطه اول است و به آنها و خانوادههایشان کمک میکند با فضای جدید مدرسه، قوانین و معلمان آشنا شوند و از اضطراب ورود به دوره جدید کاسته شود.
امروز این جشن در مدرسه انصاری گنبدکاووس برگزار شد و دانش آموزان با برنامههایی متنوع فرهنگی و هنری ورود به سال تحصیلی جدید جشن گرفتند.
جشن جوانه ها در سایر شهرستان های استان گلستان هم برگزار شد.