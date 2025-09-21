به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مرکز سامان‌دهی و ترک اعتیاد معتادان متجاهر در قالب «قانون ماده ۱۶» با هزار نفر ظرفیت در اراک ساخته می‌شود.

سعید کلهر دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی با بیان این مطلب در پایان نشست ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: حمایت و تقویت مرکز نگهداری فعلی که دارای کمبود‌هایی هست، مورد تصویب قرار گرفت تا معتادان متجاهر در این مرکز نگهداری شوند.

مهدی زندیه وکیلی استاندار مرکزی با بیان اینکه مرکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ استان در روستای سوارآباد اراک، باید به زودی و حداکثر طی یک ماه آینده با سرعت هرچه بیشتر آغاز شود، گفت: در زمینه اعتیاد باید در کنار پیشگیری، سامان دهی نیز صورت بگیرد تا جامعه شکل و فضای امن تری برای خانواده‌ها داشته باشد.

علی چگنی سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک هم گفت: شهرداری و شورای اسلامی شهر، ۵۰۰ میلیارد ریال برای ساخت مرکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ کمک در نظر گرفته است.