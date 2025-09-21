به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، و به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه در پی تماس شهروندان با مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر سقوط یک کارگر ۴۰ ساله در محل گودبرداری با ارتفاع حدود ۶ متر بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های شماره ۲ و نجات مرکزی به محل حادثه در چهارراه ارشاد مراجعه کردند.

با حضور امدادگران سازمان آتش نشانی در محل، تیم امداد و نجات مصدوم را پس از انتقال به سطح زمین، جهت اقدامات پزشکی تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند.