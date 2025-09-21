اداره ملی مبارزه با حوادث افغانستان از کشف و خنثی سازی بمب صد کیلوگرمی در استان لوگر و هشت بمب و گلوله سلاح‌های سنگین در استان فراه خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ اداره ملی مبارزه با حوادث افغانستان امروز در خبری گفت: کارکنان مین روبی اداره ملی مبارزه با حوادث افغانستان در همکاری با مین روب‌های یک موسسه دیگر یک حلقه بمب صد کیلوگرمی شوروی سابق را در شهرستان «ازره» استان لوگر کشف و خنثی کردند.

این بمب از بقایای جنگ‌های گذشته در افغانستان بوده و قدرت تخریبی بالایی داشت، اما پس از شناسایی و تثبیت موقعیت، منهدم شد.

اداره ملی مبارزه با حوادث افغانستان در اعلامیه‌ای دیگر افزود: پنج گلوله راکت، دو گلوله خمپاره و یک حلقه بمب خوشه‌ای در شهرستان «فراه رود» استان فراه نیز کشف و خنثی شد.

افغانستان یکی از آلوده‌ترین کشور‌های جهان به انواع مین، مواد منفجره و مهمات باقیمانده از جنگ‌های چهار دهه گذشته است.

براساس گزارش سازمان ملل متحد، حدود سه و نیم میلیون افغان در شعاع یک کیلومتری انواع مین و مواد منفجره زندگی می‌کنند و انفجار‌های مهمات باقیمانده از دو دهه جنگ و اشغالگری آمریکا، به طور میانگین هر ماه پنجاه و پنج کشته و زخمی برجای می‌گذارد که حدود نود درصد قربانیان، کودکان هستند.