مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان بوشهر گفت: کوشش خبرنگاران و فعالان رسانه برای آگاهیبخشی به مردم، کمتر از جهاد شهدا نیست که نتیجه آن طنینانداز شدن فریاد آزادی و عدالت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ علیرضا غریبی در آیین تجلیل از حماسهنگاران، عکاسان و خبرنگاران دفاع مقدس استان بوشهر با اشاره به رسالت خطیر خبرنگاران، عکاسان و حماسهنگاران حوزه دفاع مقدس در زنده نگه داشتن آرمانهای شهدا و امام راحل، تاکید کرد: زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست.
وی با اشاره به تاثیر رسانهها در صدور پیام انقلاب اسلامی، گفت: امروز آرمانهای امام راحل و شهدا نهتنها در ایران بلکه در شرق و غرب عالم و حتی در میان فریادهای آزادیخواهانه مردم فلسطین شنیده میشود و بخش عمده این پیامرسانی، مرهون زحمات اصحاب رسانه است.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان بوشهر اهمیت نقش رسانهها در پوشش رویدادهای مربوط به مقاومت و دفاع مقدس را یادآور شد و افزود: در کنار عملیاتهای نظامی، نبرد رسانهای بخش تعیینکنندهای در موفقیت جبهه مقاومت داشته و حتی قلم یک خبرنگار زن ایرانی در عرصه رسانه میتواند هجمههای دشمن را پاسخ دهد و صدای مظلومان را در جهان طنینانداز کند.
مدیرکل صدا و سیمای استان بوشهر هم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدا و رزمندگان، رسانهها را عامل مهم حفظ اتحاد و ترویج فرهنگ مقاومت دانست و تأکید کرد: حفظ همدلی ملت و انتقال این روحیه توسط اصحاب رسانه، از مهمترین دستاوردهای دوران دفاع مقدس و حوادث مشابه آن است.
مهدی حیدری اضافه کرد: در طول هشت سال جنگ تحمیلی، آنگونه که امام خمینی (ره) فرمودند، جنگ یک نعمت بود که بسیاری شاید عمق آن را درک نمیکردند، اما امروز، با الهام از وقایع اخیر و جنگ ۱۲ روزه، نعمت اتحاد و همدلی شکلگرفته میان مردم و نیروهای کشور ملموستر شده است.
وی افزود: امروز همه ما شاهد بودیم که دشمن نه فقط در برابر توان موشکی، بلکه بیش از همه، در مقابل اتحاد و همدلی ملت ایران شکست خورد و اگر این همدلی نبود، رخدادهای کشور میتوانست مسیر دیگری پیدا کند.
حیدری در ادامه به سه راز اصلی ماندگاری شهدا اشاره کرد و گفت: خودشناسی، خداشناسی و ولایتمداری، مهمترین عوامل ماندگاری شهدا است. شهدا هدف از زندگی و ایستادگی را شناختند، اهل بندگی و خدمت به مردم بودند و همیشه با اخلاص، در مسیر ولایت حرکت میکردند. این ویژگیها باید سرلوحه کار رسانهایها نیز قرار گیرد تا بتوانند جهاد رسانهای را به معنای واقعی انجام دهند و جامعه را به فرهنگ ایثار و شهادت نزدیکتر کنند.
مسئول سازمان بسیج رسانه استان بوشهر نیز با تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رزمندگان، از تدوین طرح جامع روایت مقاومت با هدف تبیین و ترویج ارزشهای دفاع مقدس در بستر رسانهای استان خبر داد.
محسن رضایینژاد بیان کرد: هفته دفاع مقدس، مقطعی سرنوشتساز در تاریخ ایران اسلامی و جهان اسلام است. رسالت ما در بسیج رسانه تلاش برای انتقال مفاهیم ایثار، مقاومت و ولایتمداری به نسل جدید و بهرهگیری از شیوههای نوین و جذاب رسانهای است.
وی با تشریح محورهای طرح جامع روایت مقاومت گفت: در این طرح روی تولید محتوای ویژه با تمرکز بر موضوعات متنوع از جمله بررسی عملیاتهای مهم دفاع مقدس، زندگینامه شهدا و فرماندهان، نقش زنان و خانوادهها، عبرتها و بصیرتهای دفاع مقدس، و مقایسه جنگهای آن دوران با چالشهای امروز مانند جنگ نرم و اقتصادی تأکید شده است.
رضایینژاد افزود: مخاطبان این طرح گستردهاند؛ از نوجوانان و جوانان تا فعالان رسانهای، فرهنگی، هنری، خانواده شهدا و تمامی کاربران فضای مجازی. در بخش عملیاتی، تولید مستندهای کوتاه، موشنگرافی، پادکست، کتابچههای الکترونیکی مصور، عکسنوشته و پوسترهای گرافیکی روزانه، راهاندازی صفحات اختصاصی دفاع مقدس، کانالهای پیامرسانی ویژه، و برگزاری رویدادهای تخصصی تولید محتوا در دستور کار قرار دارد.
در این آیین از حماسهنگاران، عکاسان و خبرنگاران دفاع مقدس تجلیل شد.