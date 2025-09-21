به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سروان روحالله روانکیش، جانشین پاسگاه مختار و گروهبانیکم حمید رشیدیخواه در حال گشتزنی با خودروی سازمانی در سطح حوزه استحفاظی بودند که خودروی آنان در مسیر پل مختار دچار سانحه و واژگونی شد.
بر اثر این حادثه هر دو مأمور وظیفهشناس در راه انجام مأموریت سازمانی و خدمت به مردم جان خود را از دست داده و به فیض شهادت نائل شدند.
پیکر این شهیدان سرافراز امروز در یاسوج و پاتاوه تشییع و خاکسپاری می شوند.
سرهنگ گرجیان، فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد با بیان اینکه این حادثه ساعت 1:40 دقیقه بامداد دو شب پیش رخ داد، گفت: مراسم تشییع و خاکسپاری این دو شهید امروز با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان برگزار می شود.
