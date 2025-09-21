برگزاری کنگره ۵۵۰۰ شهید در استان البرز
دبیر کنگره شهدای استان البرز با اشاره به تولیدات موثر فرهنگی در حوزه تولیدات سینمایی، سرود، تئاتر، کتاب، هنرهای تجسمی گفت: کنگره ۵۵۰۰ شهید استان البرز مهمترین رویداد فرهنگی در حوزه ایثار و شهادت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، پاشایی با حضور در سیمای استان البرز، برنامه امروز البرز با تبریک هفته دفاع مقدس گفت: در آستانه بزرگترین رویداد فرهنگی استان البرز یعنی کنگره ۵۵۰۰ شهید استان البرز هستیم.
وی با حضور در سیمای البرز افزود: آنچنان که رهبرمعظم انقلاب فرمودند زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست؛ هدف نهایی از برپایی کنگرهها رتقاء روحیه مقاومت و ایثار در جامعه است که با برپایی محافل شهدایی شکل میگیرد.
وی به مجری شبکه البرز گفت: در حال حاضر بسیاری از رخدادها و جریانهای فرهنگی در رابطه با این کنگره در حال انجام است که در گام نخستین اجلاسیههای شهداء در سطح شهرستان ها، مناطق، یگانها و اقشار است.
پاشایی در برنامه زنده امروز البرز ادامه داد: در مجوع ۳۰ اجلاسیه را ترتیب دادهایم، که در شهرستانها و مناطق در حال برپایی است، لازم به ذکر است این اجلاسیهها از یک سال گذشته برنامه کاری خود را آغاز کردهاند.
وی با بیان این مطلب که فعالیتهای فرهنگی و تولیدی در قالب جشنوارههای فرهنگی است به مجری شبکه البرز توضیح داد: دبیرخانههای آن از سال گذشته آغاز به کار کرد، به عنوان مثال جشنواره سرود دفاع مقدس و تئاتر، هنرهای تجسمی که تمرکز اصلی بر بحث تولیدات است.
پاشایی با حضور در شبکه البرز مطرح کرد: تولید فیلم سینمایی، فیلم کوتاه، مستند، موسیقی با حضور هنرمندان از جمله برنامه هاست که تعداد آن به بیش از یک هزار هنرمند میرسد که تا یک ماه آینده از این تولیدات رونمایی میشود.
دبیرکنگره شهدای استان البرز در پایان به مجری سیمای البرز خاطرنشان کرد: هویت اصلی کنگره شهداء در استانها با توجه به پیام رهبرمعظم انقلاب در این خصوص تبیین میشود و به محض دریافت این پیام اجلاسیه پایانی کنگره شهداء برپا میشود.