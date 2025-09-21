پخش زنده
در پی حمله سایبری به فرودگاههای لندن و برلین، عملیات پذیرش مسافر در این شهرها برای دومین روز متوالی با اختلال رو به رو شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه «هیترو» لندن اعلام کرد که در پی حمله سایبری انجام شده، پذیرش مسافر در این فرودگاه برای دومین روز متوالی همچنان با کندی مواجه شده است و کارکنان بخش فنی این فرودگاه درصدد رفع مشکل پیش آمده هستند.
مقامات این فرودگاه به مسافران توصیه کردند که حداقل سه ساعت قبل از پروازهای بینقارهای و دو ساعت قبل از پروازهای داخلی به فرودگاه مراجعه کنند؛ چرا که پذیرش آنها نیازمند زمان طولانی تری نسبت به قبل است.
در همین حال فرودگاه «زاوِنتِم» در بروکسل نیز دیروز (شنبه) اعلام کرد که سامانه خدمات سیستمهای پذیرش مسافران، هدف حمله سایبری قرار گرفته است و ثبتنام در فرودگاه به صورت دستی انجام میشود. احتمال تأخیر و لغو پروازها نیز با توجه به این شرایط وجود دارد.
فرودگاه بینالمللی برلین-براندنبورگ نیز در همین ارتباط اعلام کرد که مشکل فنی در فرآیند ثبتنام مسافران رخ داده است.
روزنامه Zeit در گزارشی اعلام کرد که برخی از پروازها در فرودگاه برلین با تأخیر مواجه شدند، اما هیچ پروازی به طور کامل لغو نشده است.
این روزنامه تصریح کرد که زمان مشخصی برای بازگشت کامل فرودگاه به وضعیت عادی اعلام نشده است.
شرکت Collins Aerospace که یکی از اصلیترین تأمینکنندههای سیستمهای پذیرش مسافران است، تأیید کرد که عامل مشکلات فنی به وجود آمده در فرودگاههای اروپایی، حمله سایبری به این شرکت بوده است.
مقامهای فرودگاهی اروپایی اعلام کردهاند که تحقیقات برای شناسایی عاملان حمله و میزان خسارات احتمالی ادامه دارد و تاکنون جزئیات بیشتری درباره منبع حمله منتشر نشده است.
اروپا در سالهای اخیر بارها هدف حملات سایبری علیه زیرساختهای حیاتی خود از جمله شبکههای انرژی و حملونقل قرار گرفته است. حادثه اخیر بار دیگر آسیبپذیری سامانههای برونسپاریشده فرودگاهها را برجسته کرده و نگرانیها درباره امنیت سایبری صنعت هوایی اروپا را افزایش داده است.