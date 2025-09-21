پخش زنده
امروز: -
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش، گفت: هفته دفاع مقدس ۸ برنامه متمرکز و ۵۲ برنامه در محلات، مساجد و پایگاههای بسیج اجرا خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ پاسدار محمد میرزاده، افزود: برنامههای هفته دفاع مقدس با شعار محوری ما فاتحان قُلهایم اجرا میشوند.
او افزود: مراسم عطرافشانی مزار شهدای گمنام فردا ۳۱ شهریور ساعت ۸ صبح در مسجد امام حسن مجتبی (ع) برگزار میشود و زنگ مهر و مقاومت نیز اول مهر ساعت ۸ صبح در مدارس کیش نواخته میشود.
سرهنگ میرزاده گفت: مراسم شب شعر با حضور شعرای ملی و بومی، دوم مهر ساعت ۱۹:۳۰ در سالن خوارزمی مرکز همایشهای بین المللی برگزار میشود.
او افزود: یادواره شهدای مقاومت و اقتدار، سوم مهر ساعت ۲۰ در سالن مینوی دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه کیش، گفت: ویژه برنامه فرهنگی با عنوان دفاع همچنان باقیاست، سوم و چهارم مهر ساعت ۲۰ در اسکله تفریحی اجرا خواهد شد.
سرهنگ میرزاده گفت: مراسم تجلیل از سربازان نمونه، چهارم مهر ساعت ۱۲ در مصلی بزرگ کیش برگزار میشود و همایش رزمندگان و ایثارگران دفاع مقدس، پنجم مهر ساعت ۱۹:۳۰ در سالن ابنسینای مرکز همایشهای بین المللی برگزار خواهد شد.