کاهش صف های فروش در معاملات روز یکشنبه بورس

شاخص کل بورس تهران امروز با افت ۳۸ هزار و ۲۴۸ واحدی به سطح ۲،۵۰۴،۳۴۷ واحد رسید و شاخص هم‌وزن نیز ۷ هزار و ۹۴۳ واحد کاهش داشت.