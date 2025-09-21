پخش زنده
شاخص کل بورس تهران امروز با افت ۳۸ هزار و ۲۴۸ واحدی به سطح ۲،۵۰۴،۳۴۷ واحد رسید و شاخص هموزن نیز ۷ هزار و ۹۴۳ واحد کاهش داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ با این حال در پایان بازار تقاضا افزایش یافت و نمادها در صنایع مختلف از صفهای فروش خارج شدند
ارزش معاملات خرد نیز با افزایش نسبت به روز گذشته به ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید.
تعداد نمادهای مثبت نیز در انتهای بازاربه حدود ۲۰ درصد رسید.
در معاملات امروز بیشترین ورود پول حقیقی به صندوقهای اهرمی و بیشترین خروج سرمایه حقیقی مربوط به صندوقهای درآمد ثابت بود.