رویداد ملی هفته ایران جان، اصفهان ایران بااستقبال گرم مردم سراسر استان روبهرو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل صداوسیمای استان اصفهان، ایران جان، اصفهان ایران را هفتهای برای روایت ظرفیتها و چالشهای استان اصفهان از قاب رسانه ملی بیان کرد و گفت: دراین مدت با ارائه برنامههای رادیویی و تلویزیونی مردم سراسر استان و کشور در جریان وضعیت استان اصفهان قرار گرفتند.
یوسف افشارنیا افزود: در هفته ایران جان، اصفهان ایران برنامههای متنوع و گستردهای در معاونت صدا، خبر وسیما به پخش سراسری رسید.
وی گفت: برگزاری این هفته در اصفهان بازخورد قابل توجهی از سوی مخاطبان رسانه ملی داشته است.