پخش زنده
امروز: -
وزارت بهداشت در نوار غزه اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته پیکرهای ۷۵ شهید و ۳۰۴ مجروح به بیمارستانهای این منطقه منتقل شد. بر اساس آخرین آمار شمار شهدای غزه به ۶۵ هزار و ۲۸۳ نفر رسید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت در نوار غزه اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته پیکرهای ۷۵ شهید و ۳۰۴ مجروح به بیمارستانهای این منطقه منتقل شد.
شمار قربانیان تهاجم ارتش اسرائیل به نوار غزه از هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۵,۲۸۳ شهید و ۱۶۶,۵۷۵ زخمی افزایش یافت.
طی ۲۴ ساعت گذشته همچنین پیکرهای پنج شهید از افرادی که منتظر دریافت کمکهای غذایی بودند به بیمارستانها منتقل شد و مجموع شهدای قحطی و گرسنگی به ۲۵۲۳ نفر رسید.