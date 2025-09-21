وزارت بهداشت در نوار غزه اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر‌های ۷۵ شهید و ۳۰۴ مجروح به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شد. بر اساس آخرین آمار شمار شهدای غزه به ۶۵ هزار و ۲۸۳ نفر رسید.

شمار شهدای غزه به ۶۵ هزار و ۲۸۳ نفر رسید

شمار شهدای غزه به ۶۵ هزار و ۲۸۳ نفر رسید

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت در نوار غزه اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر‌های ۷۵ شهید و ۳۰۴ مجروح به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شد.

شمار قربانیان تهاجم ارتش اسرائیل به نوار غزه از هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۵,۲۸۳ شهید و ۱۶۶,۵۷۵ زخمی افزایش یافت.

طی ۲۴ ساعت گذشته همچنین پیکر‌های پنج شهید از افرادی که منتظر دریافت کمک‌های غذایی بودند به بیمارستان‌ها منتقل شد و مجموع شهدای قحطی و گرسنگی به ۲۵۲۳ نفر رسید.