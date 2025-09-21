در آستانه سال تحصیلی جدید، ۱۴۰ بسته کمک آموزشی بین دانش آموزان کم برخوردار در همدان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان همدان با بیان اینکه این بسته‌ها شامل کیف، کفش و نوشت‌افزار است گفت: ارزش ریالی هر بسته را ۱۱ میلیون ریال بیان کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن شعبانعلی افزود: جامعه هدف این طرح از قبل شناسایی شده و بسته‌ها پس از مراسم ویژه، به دانش‌آموزان اهدا خواهد شد.

او تصریح کرد: این اقدام، گامی کوچک در جهت ایجاد انگیزه و دلگرمی برای دانش‌آموزان در مسیر علم‌آموزی و آینده‌سازی کشور باشد.