در آستانه سال تحصیلی جدید، ۱۴۰ بسته کمک آموزشی بین دانش آموزان کم برخوردار در همدان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان همدان با بیان اینکه این بستهها شامل کیف، کفش و نوشتافزار است گفت: ارزش ریالی هر بسته را ۱۱ میلیون ریال بیان کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن شعبانعلی افزود: جامعه هدف این طرح از قبل شناسایی شده و بستهها پس از مراسم ویژه، به دانشآموزان اهدا خواهد شد.
او تصریح کرد: این اقدام، گامی کوچک در جهت ایجاد انگیزه و دلگرمی برای دانشآموزان در مسیر علمآموزی و آیندهسازی کشور باشد.