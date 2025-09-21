به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،رئیس دادگستری شهرستان ریگان از سازش دو طایفه در این شهرستان، خبر داد و گفت: با تلاش دستگاه قضایی و در راستای حفظ وحدت و همدلی، دو طایفه در شهرستان ریگان اختلافات گذشته را کنار گذاشته و بر سر رفع کدورت‌ها به توافق رسیدند.

امید سرحدی نژاد، افزود: نشست صلح و سازش با حضورمسئولین قضائی و جمعی از معتمدان برگزار شد و طرفین پس از بیان دیدگاه‌ها و مشکلات خود، با وساطت مسئولان قضایی به صلح رسیدند، در این توافق مقرر شد دو طرف از هرگونه اقدام یا رفتاری که موجب تشدید اختلافات شود، خودداری کنند.

وی تصریح کرد: در پی این اقدام خداپسندانه و به منظور تقویت همبستگی اجتماعی، دو نفر از اعضای این پرونده نیز از زندان آزاد شدند.

سرحدی نژاد، در پایان خاطرنشان کرد: این توافق در جهت تحکیم وحدت و آرامش اجتماعی صورت گرفت و امیدواریم با همکاری و تعامل همه‌جانبه، شاهد تداوم همدلی و امنیت پایدار در شهرستان باشیم.