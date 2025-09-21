معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان البرز با اشاره به اهمیت توجه به سرانه ورزشی در حوزه آموزش و پرورش گفت: ۳۶ طرح ورزشی در قالب طرح میدان همدلی در البرز افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، علیزاده با حضور در سیمای البرز، برنامه ورزش البرز با اشاره به اهمیت ارتقاء زیرساخت‌ها و سرانه ورزش در این استان گفت: استان البرز از لحاظ سرانه ورزشی در حوزه آموزش و پرورش جزء محروم‌ترین استان‌ها است.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان البرز به مجری شبکه البرز افزود: در دو هفته گذشته ۳۶ طرح ورزشی در استان البرز افتتاح شد که طی آن ۱۶ زمین ورزشی و کلاس درس تربیت بدنی و در مرحله دیگر ۲۰ طرح افتتاح شد؛ همچنین در هفته تربیت بدنی که پیش رو است ۲۱ طرح دیگر افتتاح می‌شود.

برای این که به قانوان استاندارد سرانه ورزشی برسیم نیازمند همراهی و همکاری خیران و مردم به ویژه همراهی مسئولان هستیم. بنابر تفاهم نامه به عمل آمده با خیران برای هر مدرسه‌ای که افتتاح می‌شود مساحت معینی را برای بحث سرانه ورزشی در مدارس در نظر گرفتیم.

با همت خیران در مناطق کرج و شهرستان‌های دیگر استان البرز نسبت به راه اندازی طرح های موثر ورزشی اقدام شده است که تمام این‌ها در قالب طرحی به نام میدان همدلی است.

تمام سالن‌های ورزشی درون و بیرون مدرسه‌ای با عنوان طرح شهید سلیمانی که همان طرح میدان همدلی است برای این منظور آغاز به کار کرده است؛ توجه ویژه مدارس غیردولتی نسبت به تخصیص زمین‌های چمن فراهم شده است.